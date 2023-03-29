Подмосковье 29 марта 2023, 18:36 Коммунальщикам Щелкова поручили убрать мусор с улиц до конца недели

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Заместитель руководителя Главного управления содержания территорий Московской области Никита Анашкин проинспектировал дворы и общественные пространства в Щелкове. Коммунальные предприятия получили ряд поручений по уборке территорий, которые должны быть выполнены к концу недели.

«Могу положительно отметить состояние детских площадок муниципалитета — видно, что работы по уборке проводятся системно, однако впереди у коллег обширный фронт работы: в течение Месяца чистоты и благоустройства необходимо провести покраску и ремонт элементов и малых архитектурных форм ДИП», — сообщил Анашкин.

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Он подчеркнул, что уборка мусора на общественных и дворовых пространствах, а также состояние контейнерных площадок оставляют желать лучшего, поэтому ответственным организациям поручили провести полную очистку территорий до конца недели. После этого инспекторы проведут повторную проверку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог, парков, общественных пространств и дворов.

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