Подмосковье 19 мая 2023, 17:53 Коммунальщикам Подмосковья напомнили о законе тишины и покоя перед летним покосом травы ГУСТ МО

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Главное управление содержания территорий напомнило коммунальным службам, подрядным и строительным организациям о соблюдении закона о тишине и покое граждан в Московской области. При его нарушении местные жители могут обратиться в полицию.

«Запрещается шуметь в будние дни с 20:00 до 08:00. В выходные и праздничные дни запрет действует с 10 часов вечера до 10 часов утра. Кроме того, ежедневно в обеденное время с 13 до 15 часов не разрешается проведение различного рода уборочных, ремонтных и строительных мероприятий, а также покос травы», — рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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За нарушение закона предусмотрели штрафы. Первое несоблюдение обойдется коммунальщикам в сумму от 20 до 50 тысяч рублей. Если жалоба поступает повторно в течение года, сумма штрафа составит от 60 до 80 тысяч рублей. При многочисленных нарушениях на протяжении года организацию обяжут заплатить от 100 до 150 тысяч рублей.

Ранее Аипова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что число обращений по вопросам чистоты и благоустройства в Подмосковье сократилось в мае на 23%.

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