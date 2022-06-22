Коммунальные услуги в Подмосковье подорожают на 4,3% с 1 июля

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличатся с 1 июля по всей Росси в среднем на 4%. Жители Подмосковья будут платить на 4,3% больше.

Федеральная антимонопольная служба будет контролировать изменения стоимости на ЖКУ. Последний отчет ФАС показал, что в первом полугодии рост платы за коммунальные услуги для жителей Московской области составил 0%. Во втором полугодии тарифы подорожают на 4,3%, что ниже уровня текущей инфляции.

Жителям области рекомендуют передать показания и оплатить счета до повышения тарифов. Срок приема показаний счетчиков будут принимать до 30 июня.