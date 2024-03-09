Подмосковье 09 марта 2024, 14:14 Коммунальные службы восстановили подачу холодной воды в четыре дома в Лобне Unsplash

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Авария произошла на улице Некрасова в Лобне. Из-за прорыва трубы воды не было в домах № 5, 7, 9, 11. Специалисты оперативно приехали на место и восстановили водоснабжение.

Для обнаружения утечки потребовалось вырыть значительную территорию. К середине ночи ситуацию взяли под контроль и подачу холодной воды в дома возобновили.

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Также устранили перебой с электроснабжением на Спортивной улице, затронувший дома № 1, № 1к2, № 3к1 и № 7к3. Команда «МСК Энерго» оперативно приступила к решению проблемы и в кратчайший срок восстановила подачу электроэнергии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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