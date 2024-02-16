Подмосковье 16 февраля 2024, 10:54 Коммунальные службы в Лобне перевели в усиленный режим работы Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Уборка снега в Лобне продолжается в усиленном режиме. За сутки с улиц города вывезено 1532 кубометра снега. Это около 70 самосвалов.

По словам временно исполняющей полномочия главы городского округа Лобня Анны Кротовой, управляющим компаниям поручили особое внимание уделить расчистке входных групп, основных проездов, пешеходных дорожек и подъездов к контейнерным площадкам.

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«С воскресенья начнем зачищать все проезды, парковки и другие элементы дворов», — сказала Анна Кротова.

Анна Владимировна отметила, что в первую очередь будет расчищаться пешеходная инфраструктура города. К работам привлекли все ресурсы коммунальных служб: 289 человек и 85 снегоуборочных машин.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион внес инициативы в законодательство после январских сбоев на котельных.

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