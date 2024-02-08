Важное 08 февраля 2024, 17:30 Андрей Воробьев: Подмосковье внесло инициативы в законодательство после январских сбоев на котельных Автор фото: Константин Семенец

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Сфера ЖКХ всегда требует особого внимания, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. После сбоев на частных котельных зимой регион внес новые предложения в законодательство. Они связаны в том числе с контролем за расходованием средств и проведением инвестиционных программ.

Подмосковье заключило концессионные договоры с «Газпромом», чтобы модернизировать котельные и теплосети в Солнечногорске, Пушкино, Клину, Воскресенске, Сергиевом Посаде и других округах региона. Оттуда наиболее часто поступали жалобы.

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«После всего, что случилось в январе, мы внесли ряд предложений в законодательство. Их смысл в том, что у каждой котельной есть выручка: половина идет на газ, а часть — на инвестиции. Но до сих пор никто не проверял, как именно реализуются инвестиционные программы», — сказал губернатор.

При этом получаемые средства зачастую являются источниками заработка, особенно частных котельных, подчеркнул Воробьев.

«Поэтому предлагаем дать полномочия органам власти субъектов России централизовать строительный контроль. Таким образом, это дополнительное сопровождение концессионной программы позволит нам реализовать все запланированные мероприятия», — заключил он.

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