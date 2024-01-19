Подмосковье 19 января 2024, 16:37 Администрация взяла на контроль устранение коммунальной аварии в микрорайоне Кашира-2 Иван Дубров

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Отопление и горячую воду отключили в домах на Южной улице в микрорайоне Кашира-2 18 января. Последствия коммунальной аварии устраняют семь специалистов и четыре машины.

Без тепла и горячей воды остались жители домов № 6, 8, 10 и 21 по улице Новокаширской, дом № 8А на Садовой и дома № 5, 10, 12 на улице Южной. По словам замглавы Каширы Сергея Кирюхина, работы по устранению аварии ведут круглосуточно.

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«МУП „Теплосеть“ в круглосуточном режиме проводятся работы по устранению аварийной ситуации. Работают семь человек и четыре единицы техники. В настоящее время работы продолжаются. После устранения аварии будет принято решение о проведении перерасчета жителям», — сказал он.

Сотрудники аварийной службы также откачивают воду из подвалов. Их работу контролирует администрация округа. Жителей навещают и предлагают помощь в виде обогревателей и теплых вещей.

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