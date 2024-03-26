Подмосковье 26 марта 2024, 13:19 Коммунальные службы Шатуры подготовили к борьбе с паводком Медиасток.рф

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Еженедельное совещание прошло в администрации Шатуры. На нем обсудили подготовку к паводку и ликвидации подтоплений.

Как рассказали в администрации, к таянию снега готовы все коммунальные службы управляющие компании. На улицах уже провели превентивную работу — для предотвращения подтоплений в феврале активно вывозили снег.

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Кроме того, первый заместитель главы округа поручил руководителям подразделений завершить подготовку к месяцу благоустройства, он традиционно пройдет в апреле.

Также в округе активно разрабатывают план подготовки к следующей зиме.

«Как только будет завершен текущий отопительный период, энергоснабжающие организации и коммунальные службы приступят к подготовке к следующей зиме», — рассказали в ведомстве.

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