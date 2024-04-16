Подмосковье 16 апреля 2024, 17:35 Коммунальные службы промыли почти 5 тысяч контейнерных площадок Подмосковья с января ГУСТ МО

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С начала апреля коммунальные службы промыли 4,5 тысячи контейнерных площадок. Это позволило удалить скопившуюся за зиму грязь.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, с начала месяца специалисты также убрали 193 навала мусора.

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«За первую половину месяца сотрудники коммунальных организаций промыли 4,5 тысячи контейнерных площадок. При выявлении замечаний, например, скоплений мусора на прилегающей территории, первым делом, специалисты проводят уборку, устраняя нарушения. Так, с начала апреля было ликвидировано 193 несанкционированных навалов», — сказала она.

Всего коммунальщики выполнили 51% заданий по уборке мусорных площадок. Так, в Химках привели в порядок 360 объектов.

В ведомстве напомнили, что завершить уборку планируют до конца месяца.

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