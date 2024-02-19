Подмосковье 19 февраля 2024, 17:21 Коммунальные службы Подмосковья устранили свыше 200 незаконных надписей и рисунков с начала февраля ГУСТ МО

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С начала февраля коммунальные службы Подмосковья отработали 248 заявок на уборку незаконных надписей, рисунков и рекламы. Их размещали в подъездах, лифтах и на фасадах домов.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, 88 заявок касались надписей и рисунков в подъездах, еще 80 — на фасадах и 80 — в лифтах.

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Сообщить о порче облика домов жители могут в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, а также в ЕДС.

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