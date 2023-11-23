Подмосковье 23 ноября 2023, 09:34 Коммунальные службы Подмосковья подготовились к работе зимой ГУСТ МО

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В связи с приближением зимы коммунальные службы активно готовятся к работе в холода. Для них команда главного управления содержания территорий провела видеоконференцию, на которой напомнили основы организации работ в этот сезон.

Как рассказал начальник управления содержания территорий и организации надзорной деятельности ГУСТ Иван Пяткин, для соблюдения чистоты выделили пять критериев. Это выход 90% коммунальной техники и полного штата специалистов, выдача и выполнение заданий в СКПДИ, устранение выявленных инспекторами или управдомами нарушений.

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«Что касается уборочной техники, маршруты движения должны быть логически последовательны, закреплены в системе, ведь эффективность ее использования будет отслеживаться. Также необходимо правильно распределить нагрузку — соблюдать норму уборочной площади на одну единицу техники», — рассказал он.

На совещании также отметили важность недопущения образования льда. Для этого необходимо проводить обработку дорог через два часа после осадков.

В первую очередь коммунальщики должны чистить входные группы домов, потом — лестницы и спуски, пешеходные дорожки, подъезды к мусорным площадкам, проезды и парковки.

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