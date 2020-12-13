Коммунальные службы Подмосковья перевели на работу в усиленном режиме

Сильный снегопад обрушился на Подмосковье в ночь на 13 декабря. Все дорожные и коммунальные службы региона перевели в усиленный режим работы. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Рабочие убрали уже более двух миллионов квадратных метров снега, сообщила пресс-служба главы региона. Во дворах и на общественных территориях работают 10 746 дворников и 982 единицы техники. Они очищают от снега выходы из подъездов и дорожки, которые ведут к остановкам общественного транспорта и другим объектам.

Кроме того, дорожки для пешеходов обрабатывают противогололедными материалами. Еще снег убирают на детских площадках, чтобы родители с детьми могли проводить на них время. Также работы ведутся на мостах, путепроводах, магистралях и маршрутах общественного транспорта.

«Просим автомобилистов быть внимательными, держать дистанцию и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, заблаговременно останавливаться у пешеходных переходов», — призвали в пресс-службе.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что всю следующую неделю жителей Москвы и Подмосковья ждут снегопады. В некоторых местах высота снежного покрова достигнет 16 сантиметров.