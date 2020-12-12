Снегопады придут в московский регион на следующей неделе

Следующая неделя порадует тех, кто соскучился по снежной зиме. В Московской области снежный покров достигнет местами 16 сантиметров. При этом ожидается мягкий температурный фронт. Прогнозом погоды поделился в разговоре с «360» метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В воскресенье, 13 декабря, атмосферный фронт накроет небо столичного региона многоярусной облачностью, отметил Тишковец. Снежный покров увеличится до полутора сантиметров и станет своеобразным экраном для сбережения тепла. Поэтому ближайшей ночью уже будет не ниже -5…-10 градусов. Хотя накануне местами доходило до -17. Днем столбики термометра покажут от -1 до -6 градусов.

«На следующей неделе активизируется циклоническая деятельность, снегопадов станет больше, особенно после вторника», — сказал метеоролог.

Всего за неделю ожидается до 10-15 миллиметров осадков, благодаря чему на земле сформируется снежный покров, высота которого увеличится с одного до 6-11 сантиметров. А в Подмосковье местами ожидается даже до 11-16 сантиметров снега.

«При этом температурный фронт ожидается мягкий, очень комфортный, в среднем ночью -3…-8, днем 0…-5 градусов», — добавил Тишковец.

Хорошие новости для тех, кто соскучился по снегу Евгений Тишковец, метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Декабрь 2020 года в Москве оказался на 300% более солнечным, чем положено в норме. С 5 числа каждый день был безоблачным. В общей сложности время солнечной погоды составило 55 часов, а это в три раза выше нормы.