Подмосковье 12 марта 2024, 18:00 Коммунальные службы очистили от снега 95% скатных крыш в Подмосковье ГУСТ МО

Читать 360tv в

Коммунальные службы очистили от снега 95% скатных крыш в Подмосковье с начала месяца. К оттепели подготовили 14,8 тысячи кровель.

Как рассказала глава ГУСТ Свелана Аипова, специалисты очистили крыши от снега при помощи специальных лопат и скребков.

Реклама

«Выходя из дома, в любом случае жители передвигаются по тротуарам, поэтому в плане работ были не только объекты вдоль центральных проходимых улиц, но и расположенные в глубине районов. Чистили все крыши под углом наклона и выступающие части, на которых мог скапливаться снег», — сказала она.

В ведомстве добавили, что полснотью эту работу завершили в 34 округах.

Жителям напомнили, что сообщить о сосульках и наледи на козырьках балконов можно через ЕДС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».