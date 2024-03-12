12 марта 2024, 18:00
Коммунальные службы очистили от снега 95% скатных крыш в Подмосковье
Коммунальные службы очистили от снега 95% скатных крыш в Подмосковье с начала месяца. К оттепели подготовили 14,8 тысячи кровель.
Как рассказала глава ГУСТ Свелана Аипова, специалисты очистили крыши от снега при помощи специальных лопат и скребков.
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«Выходя из дома, в любом случае жители передвигаются по тротуарам, поэтому в плане работ были не только объекты вдоль центральных проходимых улиц, но и расположенные в глубине районов. Чистили все крыши под углом наклона и выступающие части, на которых мог скапливаться снег», — сказала она.
В ведомстве добавили, что полснотью эту работу завершили в 34 округах.
Жителям напомнили, что сообщить о сосульках и наледи на козырьках балконов можно через ЕДС.
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Благоустройство
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