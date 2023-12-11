Эксклюзив 11 декабря 2023, 14:19 Коммунальную технику вывели на дороги Подмосковья для расчистки снега Минтранс Подмосковья показал видео с расчисткой региональных дорог от снега

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В Московской области продолжается масштабная работа по уборке улиц от снега и наледи. За прошедшие сутки дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами более 18 тысяч километров дорог, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Видео работы коммунальщиков оказалось в распоряжении «360».

С помощью КамАЗов специалисты убирали снег с трасс, а на чистую поверхность сыпали спецматериалы для безопасной езды. Всего задействовали около тысячи машин, на улицах технике помогали дорожники. Уборка была масштабной.

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«Продолжаем мониторинг дорожной ситуации и ведем взаимодействие с оперативными службами», — отметил заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В регионе держится минусовая температура. По прогнозам синоптиков, Московскую область накроет снегопад и метель. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление окажется выше нормы.