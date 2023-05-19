Подмосковье 19 мая 2023, 11:07 Коммерческое помещение со скидкой 50% выставили на торги в Электростали Комитет по конкурентной политике Московской области

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В Электростали выставили на торги коммерческое помещение со скидкой 50%. Лот находится с пометкой «продажа посредством публичного предложения» — реализация через публичное предложение означает постепенное понижение стартовой цены. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

Здание площадью 217,6 квадратного метра находится в Электростали на улице Чернышевского. Здесь можно будет осуществлять любую коммерческую деятельность: разместить ателье, кофейню, пункт выдачи и многое другое. Принять участие в торгах могут как организации, так и физические лица. Торги состоятся 26 июня, заявки принимаются до 22 июня.

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В Московской области также проходят электронные торги. Каждому, кто хочет в них участвовать, надо получить электронную подпись, которая выдается в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Ознакомиться со всеми лотами можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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