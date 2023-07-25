Подмосковье 25 июля 2023, 11:55 Комлесхоз Подмосковья предупредил о сокращении популяции непарного шелкопряда Комитет лесного хозяйства МО

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Примерно 35% куколок непарного шелкопряда поражены и не выживут к следующему сезону — это заявили в Комлесхозе Подмосковья. Численность популяции вредителя значительно снизится благодаря энтомофагам.

На юго-востоке Подмосковья специалисты продолжают наблюдение за непарным шелкопрядом, который повредил множество деревьев и кустарников в этом сезоне.

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«Хорошая новость в том, что около 35% куколок вредителя поражены энтомофагами. В основном это паразитические наездники, тахины и паразитоиды-апантелиусы. Шансы пораженных куколок на выживание минимальны», — говорит заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

В Комлесхозе добавили, что значительная часть взрослых шелкопрядов сейчас заражена смертельной инфекцией, неопасной для человека. Еще часть популяции вредителя погибла из-за обработки пораженных участков леса биологическим препаратом. Оставшихся бабочек активно поедают птицы, которые перешли на такой вид корма из-за его легкодоступности.

В результате всех факторов, отложить яйца смогут, по оценкам специалистов, не более 40% окуклившихся гусениц. К следующему сезону численность вредителя в Подмосковье должна значительно сократиться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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