Подмосковье 29 марта 2023, 12:33 Комлесхоз Подмосковья напомнил о запрете на пал сухой травы с марта по ноябрь Фотография Комитета лесного хозяйства Московской области.

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Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов провел совещание с главами муниципалитетов Подмосковья в режиме ВКС. На заседании обсудили подготовку лесов к противопожарному сезону.

«Кампания по подготовке к пожароопасному сезону в Московской области уже стартовала. Вместе с МЧС России по Московской области проведены проверки готовности лесопожарных станций и лесничеств, муниципальных образований», — сообщил Филимонов.

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Он подчеркнул, что необходимо организовать командную работу, которая будет готова к разным сценариям развития событий. В период с 15 марта по 15 ноября в Московской области запрещен пал травы. На этом фоне главам округов и Комлесхозу поручили усилить контроль за деятельностью сельхозпроизводителей.

Министр подчеркнул, что для защиты населенных пунктов необходимо провести их опашку, обустроить минерализованные полосы и барьеры, проверить состояние гидрантов и провести другие противопожарные мероприятия.

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Олега Баженова, снизить площадь лесных пожаров можно, уменьшив площади возгорания в наиболее горимых городских округах Подмосковья — Орехово-Зуевского, Балашихи, Богородского, Раменского, Щелковского и Луховицкого.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

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