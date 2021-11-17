Комфортные дороги длиной более 15 км появились в Ленинском округе

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) в Ленинском округе были отремонтированы семь участков дорог общей протяженностью 15 километров. Речь идет о ремонте покрытия на автодорогах «Ям-Горки-Ленинские», «Горки Ленинские-Чурилково», на участках Расторгуевского и Варшавского шоссе.

По результатам голосования на портале «Добродел» (более 370 голосов) заменили дорожное покрытие на Каширском шоссе, у промзоны «Видное-Восточное» и складского комплекса Аларинки.

Дорожные службы также обустроили 3,8 тысячи погонных метров новых комфортных тротуаров — от КП «Ривер Парк», к музею-заповеднику Горки Ленинские, Киногородку, школе и музею В. И. Ленина, а также от Зеленого шоссе до седьмого квартала КП «Южные горки».

Безопасный ежедневный проход обеспечили всего для 3,3 тысяч пешеходов, а комфортный проезд — для более 30 тысяч автомобилистов.

В этом сезоне на территории ленинского округа отремонтировали 12 участков дорог протяженностью свыше 22,6 километров. Из них — семь участков региональных дорог длиной 15,2 километра попали в президентскую программу БКД.

Посмотреть, какие дороги отремонтировали и оценить качество работ можно на портале «Добродел».

Ранее стало известно, что через портал госуслуг жители Подмосковья получили около 30 разрешений на полеты.