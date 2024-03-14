Подмосковье 14 марта 2024, 09:36 Комбинат по производству обезжиренного молока создаст 50 рабочих мест в Раменском в 2025 году Главгосстройнадзор МО

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Строительство молочного комбината проверили в деревне Кузнецово в Раменском округе. Ежедневно там будут перерабатывать по 100 тонн молока и сывоворотки. На предприятии создадут 50 рабочих мест.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, в здании площадью 6,5 тысячи квадратных метров будут производить сухое молоко, сухую сыворотку и сливки жирностью 30%.

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Строительство комбината началось в июне 2023 года. Его готовность сейчас составляет 27%. Работы планируют завершить к октябрю 2025 года.

Группа компаний «Евромол» является ведущим в стране производителем заменителя обезжиренного и цельного молока на протяжении 10 лет. Продукцию предприятия поставляют во все регионы России и страны СНГ.

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