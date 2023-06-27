Подмосковье 27 июня 2023, 10:17 Комбикормовый завод в Кашире модернизируют к сентябрю

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Модернизация комбикормового завода группы «Черкизово» продолжается в Кашире. Работы намерены завершить в сентябре. Об этом сообщили в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Обновленное предприятие увеличит производство до 500 тысяч тонн комбикормов в год и расширит географию поставок. Компания «Черкизово» будет поставлять часть комбикормов на птицефабрики в Тульской области.

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Курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов заявил, что на площадку уже поставлено производственное оборудование, начинается его монтаж. На предприятии установят дополнительные линии гранулирования, а также полностью автоматизируют склад готовой продукции. Инвестиции в проект превысили миллиард рублей.

Отмечается, что при производстве комбикормов используется только экологически чистое сырье, которое тщательно тестируется как в лабораториях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Московская область вошла в первую тройку регионов по инвестиционной привлекательности по версии Агентства стратегических инициатив.

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