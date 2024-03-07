Подмосковье 07 марта 2024, 12:26 Команды из Жуковского стали призерами всероссийской школьной лиги по баскетболу Источник фото: Анастасия Щербакова

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Сборные команды по баскетболу из Жуковского стали призерами на всероссийских соревнованиях школьной баскетбольной лиги «Кэс-баскет». Мужская команда завоевала второе место, женская — четвертое.

По словам тренера команды «Громовец» Сергея Журавлева, четвертое место — это лучший результат за все годы выступлений жуковских женских школьных команд по баскетболу

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«В „Кэс-баскет“ мы принимали участие в первый раз и женской, и мужской командами. В финале парни проиграли Люберцам. Что касается женской сборной, то за третье место боролись с командой из Наро-Фоминска. Однако три поездки за неделю в Мытищи своим ходом и две игры в день не позволили нам побороться чисто физически — просто не хватило сил, эмоций», — рассказал Журавлев.

Несмотря на то, что спортсменки расстроились, он убежден, что четвертое место на таких соревнованиях для обычной команды — это отличный результат.

Впереди у ребят множество турниров, к которым они уже начали готовиться.

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