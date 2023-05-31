31 мая 2023, 17:44
Команды из Егорьевска и Зарайска победили в чемпионате студенческой футбольной лиги Подмосковья
Футболистки Училища олимпийского резерва № 5 из Егорьевска и мужская команда Зарайского педагогического колледжа победили в студенческой лиге Московской области. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
Финал соревнований прошел на стадионе «Метеор» в Балашихе. Серебро получила женская команда колледжа «Коломна», а среди мужчин — коллектив Шатурского энергетического техникума. Третьи места завоевали команды ГСГУ из Коломны и Физико-технического колледжа из Долгопрудного.
Чемпионат стартовал 10 мая и состоял из двух этапов. Отборочные соревнования прошли в Королеве, Кашире и Богородском округе. В турнире поучаствовали 10 мужских и четыре женских команды образовательных учреждений.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития в регионе спортивной инфраструктуры.
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