Подмосковье 31 мая 2023, 17:44 Команды из Егорьевска и Зарайска победили в чемпионате студенческой футбольной лиги Подмосковья Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Читать 360tv в

Футболистки Училища олимпийского резерва № 5 из Егорьевска и мужская команда Зарайского педагогического колледжа победили в студенческой лиге Московской области. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Финал соревнований прошел на стадионе «Метеор» в Балашихе. Серебро получила женская команда колледжа «Коломна», а среди мужчин — коллектив Шатурского энергетического техникума. Третьи места завоевали команды ГСГУ из Коломны и Физико-технического колледжа из Долгопрудного.

Чемпионат стартовал 10 мая и состоял из двух этапов. Отборочные соревнования прошли в Королеве, Кашире и Богородском округе. В турнире поучаствовали 10 мужских и четыре женских команды образовательных учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития в регионе спортивной инфраструктуры.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».