Подмосковье 15 июня 2023, 11:42 Команды из 6 городов выступили на чемпионате ВКС России по мини-футболу в Котельниках

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Чемпионат Военно-космических сил России по мини-футболу прошел в Котельниках. Участие в соревнованиях приняли шесть команд из Москвы, Краснознаменска, Видного, Балашихи, Солнечногорска и Ногинска.

«Футбол — это всегда интересно и захватывающе. Футбол формирует характер, силу, отвагу, силу духа, все то, что объединяет спорт и армию. <…> Мы развиваем детский спорт и массовый спорт, для нас очень важно, что сегодня впервые проходит этот чемпионат», — сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

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По регламенту соревнований, команды разделены на две группы по три команды в каждой. Играли между собой в один круг. После чего был раунд плей-офф.

В финале сыграли команды из Видного и Краснознаменска. Победу одержала команда войсковой части из города Краснознаменска. Глава Котельников вручил кубки и награды всем командам. Игроки получили специальные призы по номинациям.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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