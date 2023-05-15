Подмосковье 15 мая 2023, 11:55 Командный турнир по армейской тактической стрельбе прошел под Серпуховом Фото с сайта турнир-прорыв.рф

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В субботу и воскресенье в деревне Большая Городня под Серпуховом проходил турнир «Прорыв». Команды соревновались в тактической стрельбе и умении управлять группой при помощи беспилотников.

Прошедший уикэнд под Серпуховом был жарким не только из-за погоды. Здесь прошел «Прорыв» — командный турнир по армейской тактической стрельбе.

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«Турнир реально сложный, но при этом безумно интересный. За командами пристально следят профессиональные судьи, не давая поблажек, ведь в руках настоящее боевое оружие. За некоторые ошибки штраф, за другие — более серьезные — дисквалификация», — говорит организатор турнира Павел Полянчук.

В каждой команде по четыре человека. Один из них управляет группой с помощью беспилотника, трое других стрелков выполняют тактические задания и поражают нужные цели. При этом игроки могут использовать укрытия и разные технические средства.

Победителем на таком турнире становится команда, чьи игроки лучше взаимодействуют между собой и точнее стреляют, умеют быстрее принимать решения и выделять основные задачи. Участникам необходимо продемонстрировать также навыки использования ручных гранат и поражения движущихся огневых точек.

Организаторы приготовили для турнира множество сюрпризов, с которыми действующие лица познакомились во время прохождения заданий. Награждение провели вечером 14 мая. Победители получили денежный приз, подарки от спонсоров и уникальные награды.

Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» заработает в Подмосковье 1 июня — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Там начнут оказывать всестороннюю помощь в реабилитации бойцов СВО, их лекарственном обеспечении и поддержке семей, в том числе в бытовых вопросах.