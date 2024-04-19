Подмосковье 19 апреля 2024, 15:51 Командно-штабные игры проведут для школьников Долгопрудного Министерство образования Московской области

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Командно-штабные игры проведут для студентов и школьников на базе технопарка Физико-технического лицея имени Капицы в Долгопрудном 27 апреля. Соревнования приурочили ко Дню Победы.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в играх примут участие команды военной кафедры МФТИ, Физтех-лицея имени Капицы, а также ученики пяти школ городского округа Долгопрудный.

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Ребятам предстоит продемонстрировать свои знания в топографии, оперативном планировании, прогнозировании и системном анализе.

Также участники пробегут эстафету и покажут навыки пилотирования дронов.

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