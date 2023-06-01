Подмосковье 01 июня 2023, 14:15 Команда школьников из Подмосковья впервые в истории выиграла всероссийский чемпионат по шашкам Федерация шашек Московской области

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Ребята из школы № 12 имени Чкалова в Щелкове выиграли всероссийские соревнования «Чудо-шашки». Впервые с 1967 года победа в этом традиционном турнире досталась Подмосковью.

В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья рассказали, что подмосковные школьники победили досрочно, с внушительным преимуществом. Второе место у представителей Санкт-Петербурга, а замкнули призовую тройку ребята из Самарской области.

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В составе команды СОШ № 12 имени Чкалова сыграли Андрей Дорофеев, София Сычева, Искандер Салихов и Полина Оксененко. Тренирует подмосковную команду Сергей Парфенов.

В «Чудо-шашках» сражались более 120 участников со всей России. Участники соревнований прошли предварительный отбор среди учреждений своего региона. В этом году турнир состоялся в подмосковном парк-отеле «Царский лес» в селе Покровское Одинцовского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития в регионе спортивной инфраструктуры.

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