Подмосковье 25 марта 2024, 16:12 Команда из Воскресенска выиграла серебро на турнире по эстетической групповой гимнастике в Минске Unsplash

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Воскресенские спортсменки приняли участие в открытом всебелорусском турнире по эстетической групповой гимнастике «Сильфида 2024». Подмосковная команда выиграла серебро на соревнованиях в Минске.

На турнире соревновались команды из Белоруссии, России и других стран. Команда «Калинка» из Воскресенска завоевала серебро в возрастной категории девочек 10-12 лет. Подготовила спортсменов тренер команды Ксения Боровинских.

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Ранее воспитанницы детско-юношеской спортивной школы в Воскресенске заняли призовые места на областных соревнованиях по художественной гимнастике «Золотая лента». Турнир проходил в Дмитрове с 15 по 17 марта. Ева Бравичева заняла 2-е место, а Ксения Шалаева выиграла бронзу.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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