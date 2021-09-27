Команда из Подмосковья победила в полуфинале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

Команда из Подмосковья вошла в число победителей по итогам полуфинала конкурса «Цифровой прорыв» — он всероссийский и посвящен улучшению качества жизни. Его участники создали платформу для помощи ребятам из детских домов.

Разработка команды Подмосковья — социальный маркетплейс, который выступает связующим звеном между воспитанниками, волонтерами и спонсорами. Этот проект представила команда «Надмозги», которая и стала победителем кейса «Добро детям».

Участники команды изучили запросы воспитанников детских домов, провели анализ рынка и подумали, как мотивировать людей помогать. На созданной ими площадке можно быстро организовывать мероприятия, аккумулировать желания детей и делать все возможное для их исполнения.

Участников поблагодарил генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Хотелось бы отдельно отметить, что над кейсом „Добро детям“, который посвящен разработке социального маркетплейса, работает участник, который сам рос в детском доме. Спасибо всем большое за неравнодушие и отзывчивость Алексей Комиссаров.

Сам конкурс — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Состав команды «Надмозги»: Сергей Дмитриев, Иван Аминов, Илья Клименко, Ярослав Паламарчук и Карим Думчев.

«Я хочу отметить работу экспертов на этом хакатоне, их вклад в конкурс „Цифровой прорыв“. Каждый из вас делает огромную работу, держит руку на пульсе», — подчеркнула руководитель проектной команды конкурса Татьяна Голубовская.

Что будет дальше?

Теперь всех победителей ждет финал — там они смогут лично представить свои разработки. В результате команды получат предложения о внедрении проектов или трудоустройстве в ведущие организации России.

Следующий полуфинал конкурса «Цифровой прорыв» пройдет с 22 по 24 октября. Он будет посвящен транспорту и логистике. Регистрация открыта до 17 октября.

Подробности о конкурсе можно узнать по ссылке.