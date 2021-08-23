Подмосковье стало одним из победителей хакатона на конкурсе «Цифровой прорыв»
Команда «Хакатонцкеры» из Подмосковья вошла в число победителей четвертого хакатона конкурса «Цифровой прорыв». Он всероссийский. На протяжении 48 часов 155 команд решали кейсы в области креативных индустрий. Задания были об искусственном интеллекте и цифровой трансформации.
Это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», посвященный креативным индустриям.
На хакатоне решения участников оценивали 148 специалистов. До защиты проектов дошли 109 команд.
По итогам конкурса определили 24 лучшие команды. Среди них и подмосковная.
Руководитель конкурса «Цифровой прорыв — 2021» Сергей Плуготаренко отметил, что этот хакатон поставил рекорд по количеству регистраций — 5727 участников.
Это отличный показатель, который, уверен, будет только расти. Для меня лично и для всей команды „Цифровой прорыв“ стал больше, чем просто конкурсом. Это целый мир, экосистема, сообщество, которое объединяет удивительных и очень талантливых людей
По словам заместителя директора РАЭК Сергея Гребенникова, хакатон посвятили теме креативных индустрий, поскольку сегодня темпы их развития в России не отстают от мировых лидеров.
«Но важно понимать, что для дальнейшего развития необходимо наращивать кадровый потенциал в этой области. И это не самая легкая задача. Креативные индустрии сегодня нуждаются в специалистах, которые могут работать на стыке технологий и креатива. Я уверен, что участники этого хакатона доказали, что такие специалисты есть в нашей стране», — отметил он.
Команда из Подмосковья вошла в список победителей кейса компании Gallery.
Ими стали команды:
1.HackTheHack из Свердловской области;
2.SecurityBand из Самарской области;
3.«Хакатонцкеры» из Московской области.
Директор по digital стратегии и маркетингу Gallery Марина Сурыгина поздравила всех участников с успешным прохождением еще одного этапа важного федерального конкурса «Цифровой прорыв».
Мы были рады принять участие и предоставить свой технологичный и важный кейс для решения. Горды тем, что он стал одним из основных кейсов прошедшего этапа. В таких конкурсах фактически нет победителей и проигравших — все большие молодцы
С окончанием хакатона участников поздравила куратор проектной команды конкурса «Цифровой прорыв» Татьяна Голубовская.
«Вот и подошел к концу наш четвеёртый полуфинал „Цифрового прорыва“. Уже известны победители — команды, которые получили путевки в финал. <…> Я благодарю все команды, которые поборолись за победу, трекеров и экспертов, которые были на связи 24 часа в сутки, всю команду „Цифрового прорыва“», — сказала она.
Татьяна Голубовская добавила, что уже 3 сентября состоится пятый полуфинал, который посвятят теме Fintech.