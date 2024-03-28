Подмосковье 28 марта 2024, 10:26 Команда из Лобни вышла в финал плей-офф хоккейной лиги в Сочи Медиасток.рф

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Хоккейный клуб Pride из Лобни вышел в финал плей-офф лиги в Сочи. Спортсмены сыграют решающие матчи в начале апреля.

Хоккейный клуб Pride из Лобни выступает в золотой плей-офф лиге «Трудовые резервы». Спортсмены округа успешно выступают среди любительских команд уже второй сезон подряд. Хоккеисты тренируются под руководством Ивана Швыркова.

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Соревнования за Золотой кубок пройдут на льду Олимпийского парка в Сочи с 5 по 7 апреля.

Ранее пресс-служба городского округа Лобня сообщила, что местный спортсмен выступит на первенстве России по дзюдо в Калининграде. Воспитанник лобненской «Академии спорта» Даниел Митаишвили представит город в составе сборной Центрального федерального округа.

Напомним, в начале марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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