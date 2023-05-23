Подмосковье 23 мая 2023, 12:28 Команда из Химок заняла 3-е место на областном турнире по мини-футболу среди спортивных мам

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Весенний открытый турнир спортивных мам по мини-футболу прошел в Подмосковье. Команда «МамСити» из Химок успешно выступила на этих соревнованиях, выиграв бронзовую медаль.

Команда «МамСити» в финале обыграла соперника со счетом 1:2. Теперь спортсменки примут участие в турнире к 100-летию «Аэрофлота».

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«В команде совершенно разные девушки: многодетные мамы, предпринимательницы, дизайнеры, педагоги, домохозяйки и всем уютно и интересно вместе не только тренироваться и играть. Мы участвуем в квизах, посещаем театры и выставки, сами организуем турниры, создаем проекты», — рассказала капитан команды Екатерина Сурина.

Команда «МамСити» открыла набор новых участниц в возрасте от 13 лет и старше. Тренировки проходят на стадионе «Новые Химки» по адресу: улица Машинцева, дом № 2. Записаться на занятия также можно на сайте.

Напомним, в Химках в мае 2022 года также проходил всероссийский любительский турнир по футболу среди женских команд «Football mom cup». Его провели по инициативе участниц команды «МамСити» и при поддержке главы городского округа Химки Дмитрия Волошина. На соревнованиях выступали 16 команд из разных городов страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.

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