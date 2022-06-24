Команда из Химок представит ЦФО на всероссийских соревнованиях «Школа безопасности»

Школьники из Химок стали победителями межрегионального этапа всероссийского конкурса «Школа безопасности». В финале команда поборется за победу от лица Центрального федерального округа.

Учащиеся образовательных организаций ЦФО соревновались за участие в финале в Подольске. Команда Химкинского лицея стала первой среди 35 участников. Теперь она отправится в Иркутск для участия в федеральном этапе.

«Поздравляю ребят с заслуженной победой. Они прошли серьезные испытания. Уверена, что они достойно представят наш округ на Всероссийских соревнованиях», — сказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

По словам Каклюгиной, участие в конкурсе позволяет ребятам развить качества, необходимые во взрослой жизни. Многие из тех, кто уже прошел «Школу безопасности», сейчас работают в правоохранительных органах, МЧС и здравоохранении.