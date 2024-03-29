Подмосковье 29 марта 2024, 23:44 Команда из Домодедова по тэг-регби стала призером областных соревнований Домодедовская школа № 7

Читать 360tv в

Команда спортсменов из Домодедова по тэг-регби показала высокие результаты на областных соревнованиях. Финал спортивной лиги состоялся в Ногинске.

В соревнованиях принимали участие 28 команд. Все они состоят из учеников образовательных учреждений Московской области. Городской округ Домодедово представляла команда девочек и мальчиков школы № 7.

Реклама

Глава округа Михаил Ежокин подчеркнул, что в упорной борьбе юноши завоевали третье место.

«Поздравляю ребят и их тренера! Это хороший результат. Болеем за наших!» — добавил Михаил Ежокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».