Подмосковье 12 апреля 2024, 13:57 Команда из Долгопрудного выиграла серебро в КВН на противопожарную тематику Министерство образования МО

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Зональный этап игры КВ на противопожаную тематику прошел в Истре в рамках фестиваля «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность». Команда Физтех-колледжа заняла на нем второе место.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, команда «Техно-Искры» из Долгопрудного под руководством советника директора по воспитанию Людмилы Мишуры получила серебро. Студенты показали высокий уровень подготовки, креативность и остроумие. Они посвятили выступление соблюдению правил пожарной безопасности.

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«Поздравляем команду „Техно-Искры“ с отличным результатом. Желаем им новых творческих побед и успехов на будущих соревнованиях», — добавили в министерстве.

В ведомстве отметили, что участие в подобных мероприятиях развивает творческие способности человека и повышает из осведомленность о правилах безопасности.

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