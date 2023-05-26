Подмосковье 26 мая 2023, 11:00 Команда из Чехова победила на соревнованиях по художественной гимнастике «Кубок губернатора» Фото: Александр Бурлаков

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Спортсменки из Чехова заняли первое место на «Кубке губернатора» по художественной гимнастике. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире приняли участие 135 спортсменок из 30 округов Подмосковья. Участницы 2006–2009 годов рождения соревновались в дисциплинах «многоборье» и «групповое упражнение-многоборье».

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Серебро в общекомандном зачете досталось спортсменкам из Орехово-Зуева, бронза — представительницам Дмитровского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии в регионе спортивной инфраструктуры.

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