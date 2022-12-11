Подмосковье 11 декабря 2022, 17:35 Команда футбольного клуба «Зоркий» из Красногорска победила в чемпионате Подмосковья в Лиге А Публичное достояние

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Футбольная команда из Красногорска «Зоркий» стала победителем чемпионата региона в Лиге А впервые за 41 год. Во Дворце культуры Подмосковья футболистов поздравили с победой и вручили им награды.

В этом году «Зоркий» вернулся в профессиональный футбол и выступает в чемпионате России среди команд второго дивизиона. По итогам первого этапа у красногорцев — третье место в группе. Успех старших спортсменов вдохновляет и совсем юных футболистов, для них создаются все условия. Об этом рассказал глава Красногорска Дмитрий Волков.

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«В этом году мы дополнительно приняли в секции более 700 детей. У нас начал развиваться женский футбол», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

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Он добавил, что в этом году в округе построили семь новых пришкольных стадионов.

«Это победа общая, это победа команды. Потому что для маленьких детишек нужны звезды, нужны победы. И когда они это видят, они рвутся вперед, и они видят, что из этого города можно стать победителем», — подчеркнул депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов.

Спортсменки из Красногорска тоже добиваются больших успехов. В этом году взрослая команда стала серебряным призером в чемпионате Москвы по футболу «семь на семь», а на всероссийских соревнованиях заняла четвертое место. А золото, уверены тренеры, у представителей Красногорска еще впереди.

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