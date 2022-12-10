Подмосковье 10 декабря 2022, 19:05 Команда «Легенды хоккея» одержала победу в матче проекта «Выходи во двор» в Мытищах Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

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Первая игра нового сезона проекта «Выходи во двор» прошла в Мытищах 10 декабря . Победителем матча стала сборная «Легенды хоккея», игра завершилась со счетом 9:6. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

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«Проект „Выходи во двор“, инициированный губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым в январе 2022 года, продолжается. Положительный отклик мы получаем не только от жителей, но и от самих легенд. Сегодня вторая зимняя серия игр стартовала в Мытищах, и, безусловно, будем продолжать», — сказал глава регионального Минспорта Дмитрий Абаренов.

Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Возглавил команду «Легенды хоккея» двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

«В этом году у нас новый уровень ответственности. Прошлый сезон был пилотным, пробным. Летом в рамках проекта прошли матчи наших легендарных футболистов. Мы с нетерпением ждали нового сезона, готовились. Самое главное — это видеть на льду детей и иметь возможность выйти и покататься во дворе — ведь это то, на чем выросли практически все звезды нашего хоккея. Проигравших не будет в любом случае, ведь это праздник для всех нас», — сказал капитан «Легенд хоккея» Вячеслав Фетисов.

За сборную "Легенд" в матче в Мытищах сыграли двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев; олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский; двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов; олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров и другие.

Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Матч в Мытищах провели на обычной хоккейной коробке — городском катке на площади МДК «Яуза». Игра собрала много болельщиков со стороны обеих команд.

Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Прославленный хоккеист Виктор Шалимов поприветствовал любительскую сборную, легендарных спортсменов и зрителей матча.

«В первую очередь большое спасибо организаторам за этот замечательный проект „Выходи во двор“. И всем моим друзьям, которые поддержали и принимают участие. В Московской области много замечательных катков. Потому выходите во двор, играйте в хоккей!» — сказал Виктор Шалимов.

Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Матч завершился со счетом 9:5 в пользу звезд хоккея. Чтобы поддержать любительскую команду, была проведена серия буллитов, где любителям удалось забить еще одну шайбу. Таким образом, встреча завершилась со счетом 9:6.

В Минспорта напомнили, что прошлый сезон «Легенды хоккея» завершили после 11 игр, не потерпев ни одного поражения. В трех случаях игры закончились ничьей.

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