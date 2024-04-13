Подмосковье 13 апреля 2024, 22:22 Коломну признали «Городом автотуризма» на всероссийской премии «Туристические города» Телеканал «360»

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Первое в России предприятие по производству автомобильных домов, жилых прицепов и оборудования для кемпингов находится в Коломне. Благодаря этому город стал лидером в номинации «Развитие автотуризма» на всероссийской премии «Туристические города».

Арт-директор квартала «Патефонка» Елена Пашкина сообщила, что в Коломне открылся первый в Подмосковье кемпинг под названием «У Кремля», который ежегодно принимает около 100 автотуристов. Этот кемпинг пользуется большой популярностью. Кроме того, в Коломне существует множество глемпингов и других средств размещения для автотуристов.

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Также, с 24 по 26 мая, пройдет ежегодный фестиваль «Caravanex». На данный момент уже зарегистрировались 60 компаний. На фестивале организуют открытый шоу-рум прицепов от основных российских производителей, где гости смогут ознакомиться с различными моделями, пообщаться с конструкторами и выбрать подходящий им вариант. Фестиваль «Caravanex» пройдет на территории арт-квартала «Патефонка» в третий раз. В прошлом году мероприятие посетило более 20 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

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