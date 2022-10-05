Коломенский фестиваль вошел в число лучших гастрономических событий России | 360°

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Коломенский фестиваль вошел в число лучших гастрономических событий России

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Еще одно подмосковное мероприятие включили в рейтинг 50 Best Tastes of Russia по данным за 2022 год. Фестиваль «Антоновские яблоки», который прошел в Коломне этим летом, признан одним из лучших гастрономических событий страны.

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«Антоновские яблоки» провели уже в десятый раз, и интерес к событию не угасает. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что этим летом фестиваль посетили 13 тысяч гостей.

Мероприятие проводилось на нескольких разных площадках одновременно. Здесь проходили спектакли, концерты живой музыки, занятия, выставки, беседы. В рамках события прошли встречи с известными писателями, авторами романов и детских книг. Все разнообразие современной поэзии и прозы представили на литературном базаре, где продавали как новые, так и хорошо известные произведения 30 разных издательств.

Яркой гастрономической нотой события стало застолье во дворе музея «Арткоммуналка». Здесь так же работал гастрорынок и литературное кафе.

Ранее стало известно, что в топ-10 длинного списка 50 Best Tastes of Russia вошел подмосковный фестиваль «Сыр! Пир! Мир!», который прошел в августе под Истрой.

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