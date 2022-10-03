Подмосковный фестиваль вошел в топ-10 лучших гастрономических событий России | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 16:01 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковный фестиваль вошел в топ-10 лучших гастрономических событий России

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Ведущие рестораторы, отельеры, шефы, сомелье и эксперты России определили самые полезные мероприятия в сфере гастрономического туризма, которые прошли в стране в этом году. В топ-10 длинного списка вошел подмосковный фестиваль «Сыр! Пир! Мир!», который прошел в августе под Истрой.

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Гастрономический туризм — это история не только про местные вкусы, колорит, традиции. Это еще про экономику, развитие, уровень жизни, перспективы — причем в рамках всего региона и даже государства. Мероприятия — самая эффективная возможность рассказать о местных продуктах и сельскохозяйственных производителях. Это шанс для фермеров выйти на рынок и наладить сбыт.

Эксперты путеводителя по лучшим объектам гастрономического туризма, производителям продуктов питания, вин и мероприятиям 50 Best tastes of Russia проанализировали прошедший сезон и составили список лучших. В топ-50 вошли праздники и ярмарки со всей страны. На шестом месте оказался фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» из Подмосковья.

Этот уникальный фермерский фестиваль за три дня проведения собрал более 140 тысяч гостей. Фермеры из 54 российских регионов представили здесь свыше 500 различных сортов сыра. Среди них и российский пармезан, бри, камамбер, сыры с мытой корочкой, голубой и белой плесенью. Только за два первых дня работы здесь было продано 45 тонн сыра, 11 тонн колбасы и три тонны хлеба.

Событие имело и важные последствия в сфере поддержки сельского хозяйства. Так, сразу после фестиваля губернатор Андрей Воробьев пообещал, что программа выделения бесплатной земли фермерам будет доработана и расширена в Подмосковье.

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