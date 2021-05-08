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    08 мая 2021, 10:07

    Колокола освятили в строящемся в Подмосковье Георгиевском храме

    Анастасия Калинина

    В Подмосковье в строящемся Георгиевском храме освятили колокола. Об этом сообщил телеканал «Мир 24».

    Колокола освятили в строящемся в Подмосковье Георгиевском храме

    Событие было приурочено ко дню памяти святого великомученика Георгия Победоносца. Также состоялся молебен. На мероприятие собралось немало людей. Жители считают, что теперь у храма появился свой голос.

    «Надо не только зарабатывать, строить хорошие дома, тем самым поднимать экономику нашего государства, создавать рабочие места, платить хорошие налоги, но и о душе надо думать», — сказал соучредитель ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук.

    Соучредитель ГК «Сибпромстрой» Владимир Кожаев отметил, что люди приходят в храм и с радостью, и с бедой. По его словам, храм «дурному не учит», а учит только доброму и хорошему.

    В начале апреля произошла закладка камня в основание храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Ковашах. Новое культовое сооружение планируется построить по каноническому образу церкви, которая была там в 1788 году. Храм был разрушен в годы СССР. На его месте открыли отделение Ковашевской областной психиатрической больницы. Но и оно со временем разрушилось.