Колокола освятили в строящемся в Подмосковье Георгиевском храме

В Подмосковье в строящемся Георгиевском храме освятили колокола. Об этом сообщил телеканал «Мир 24».

Событие было приурочено ко дню памяти святого великомученика Георгия Победоносца. Также состоялся молебен. На мероприятие собралось немало людей. Жители считают, что теперь у храма появился свой голос.

«Надо не только зарабатывать, строить хорошие дома, тем самым поднимать экономику нашего государства, создавать рабочие места, платить хорошие налоги, но и о душе надо думать», — сказал соучредитель ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук.

Соучредитель ГК «Сибпромстрой» Владимир Кожаев отметил, что люди приходят в храм и с радостью, и с бедой. По его словам, храм «дурному не учит», а учит только доброму и хорошему.

В начале апреля произошла закладка камня в основание храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Ковашах. Новое культовое сооружение планируется построить по каноническому образу церкви, которая была там в 1788 году. Храм был разрушен в годы СССР. На его месте открыли отделение Ковашевской областной психиатрической больницы. Но и оно со временем разрушилось.