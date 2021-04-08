Храмовую постройку XVIII века восстановят в деревне Коваши

Закладка камня в основание храма Благовещения Пресвятой Богородицы произошла 7 апреля в Ковашах. Новое культовое сооружение планируется построить по каноническому образу церкви, которая была там в 1788 году, сообщил Online47.

Храм был разрушен в годы СССР. На его месте открыли отделение Ковашевской областной психиатрической больницы, а затем после распада союза, здание оказалось в числе заброшенных. К 2010 году от него остались одни развалины.

Глава районной администрации Алексей Кондрашов высказался о том, что создание таких мест необходимо для того, чтобы чтить прошлое. Он заявил, что отреставрированная церковь станет новой достопримечательностью Ломоносовского района, напомнили ИА «Невские новости».

«Это не просто восстановление исторического здания — это восстановление души этого места, памяти наших предков, связи с корнями», — отметил Алексей Кондрашов.