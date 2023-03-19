Подмосковье 19 марта 2023, 19:05 Коллекцию «Музея кукол и Дома мороженого» в Серпухове пополнили 15 новых экспонатов Александр Степушкин

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В серпуховском «Музее кукол и Доме мороженого» появились новые экспонаты — электромеханическая «Волшебная карусель», коллекции кукол «Райские птички» и «Нежность». Их авторами являются мастера из Москвы и Санкт-Петербурга.

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«Часть новой композиции изготовлена из запекаемой глины, автор слепил скульптуры-куклы, после этого раскрасил, как художник. Глаза в данные куклах часто вставляют стеклянные, для этого заказывают их у офтальмологов. Волосы выполнены из натуральной шкуры козы. Наряды сшиты из антикварного кружева и декорированы старинными украшениями», — рассказала директор «Музея кукол и Дома мороженого» Инга Спирина.

Александр Степушкин

«Музей кукол и Дом мороженого» работает в Серпухове третий год. Здесь представлены эксклюзивные работы известных мастеров и около 40 видов мороженого.

Проект реализовала в 2019 году Инга Спирина.

«Достаточно просто было участвовать в торгах — зашла с ноутбука на электронную площадку, имея электронную подпись, и подала заявку на участие в аукционе. Никаких трудностей у меня не возникло. Администрация городского округа Серпухов была инициатором рождения данного проекта, они верили в меня и морально поддерживали. Я взяла кредит для приобретения недвижимости и решила рискнуть. „Музей кукол и Дом мороженого“ получился весьма интересным, детям и взрослым очень нравится у нас. Есть постоянные посетители, а также приезжают экскурсии из других городов», — поделилась Инга.

Александр Степушкин

«Администрация городского округа Серпухов в начале пути, вместе с предпринимателем, выбрала все муниципальные помещения, которые могут быть пригодны для реализации данного проекта», — рассказала директор Комитета развития инвестиций, предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Серпухов Дарья Воронцова.

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Александр Степушкин

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