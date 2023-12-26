Подмосковье 26 декабря 2023, 10:45 Коллекцию елочных игрушек ХХ века представили в музее в Ликино-Дулеве Ольга Сычёва

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Собрание елочных украшений краеведческого музея в Ликино-Дулеве впечатлит даже опытных коллекционеров. Эти шары, фигурки, шишки и сосульки хранят историю всего XX века.

Ольга Сычёва

Среди экспонатов есть уникальные вещи. Например, игрушки военных лет — простые геометрические фигуры и стрекозы из проволоки. В 50-е годы прошлого века стали популярны картонажные игрушки. Из ваты и бумаги тогда же начали делать Дедов Морозов.

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Особо ценны в коллекции два стеклянных шара и сосновая шишка с кремлевской елки, подаренные в 70-е рабочими автозавода.

Посетители с удовольствием рассматривают экспонаты и делятся воспоминаниями о праздновании Нового года в детстве. Например, о том, как в послевоенные годы елки украшали конфетами, а дети их тайком съедали.

Ольга Сычёва Ольга Сычёва Ольга Сычёва Ольга Сычёва

«А мы с братом и родителями жили в крохотной комнатке, в бараке. Родителям очень хотелось порадовать нас на Новый год, но места для елки просто не было. Тогда папа принес небольшую елочку и привязал ее к потолку. Украшена она была конфетами и бусинами — все, что мы могли себе позволить тогда. Память об этой моей первой елочке жива до сих пор», — поделилась жительница Ликино-Дулева Дина Ефимова.

Каждая эпоха внесла в елочные игрушки свои особенности, что можно проследить на выставке.

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