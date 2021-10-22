Коллективный иммунитет в Подмосковье оценили в 64,8%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье составил 64,8%. Такие данные привел сайт «Стопкоронавирус».

Всего полный цикл вакцинации прошли 3 508 492 человека. Из них только первым компонентом пока успели привиться 3 714 515 человек. По данным штаба, за последние сутки в области заболели 2428 человек. В области введен масочно-перчаточный режим.

Коллективный иммунитет формируется благодаря прививкам большого числа населения. Инфекционисты России повторяют, что коллективный иммунитет полностью сформируется у граждан только после того, как все переболеют либо пройдут полный цикл вакцинации.

«Новые штаммы все время будут появляться. Пока процесс идет, чем дольше вирус находится в больном организме, тем больше изменений он производит. Наши ученые наблюдали за женщиной больше 300 дней, и они отмечали, что за эти 300 дней было произведено несколько изменений генотипа [вируса]», — объяснил московский специалист Николай Малышев.

Однако массовая вакцинация и быстрая выработка коллективного иммунитета способны остановить этот процесс.