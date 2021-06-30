Подмосковные колледжи выделили 19,5 тысячи бюджетных мест

Около 19,5 тысячи бюджетных мест открыли в колледжах и техникумах Подмосковья на этот учебный год. Уже идет приемная кампания.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина. По ее словам, прием документов продлится до 10–15 августа.

Крайний день зависит от специальности. По направлениям со вступительными испытаниями прием завершится к 10 августа.

Заявления успели подать уже около 20 тысяч абитуриентов Ирина Каклюгина.

Можно воспользоваться онлайн-подачей документов. Сделать это поможет областной портал госуслуг.

«Это легко и быстро, а главное — безопасно. Узнать перечень необходимых документов можно на сайте каждого колледжа или техникума, в разделе „Абитуриенту“», — добавила Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что есть портал для абитуриентов «Учись и работай в Подмосковье». Это площадка для всех желающих получить образование в колледжах и вузах региона. Подать документы можно по ссылке.