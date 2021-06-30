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    30 июня 2021, 18:12

    Подмосковные колледжи выделили 19,5 тысячи бюджетных мест

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Около 19,5 тысячи бюджетных мест открыли в колледжах и техникумах Подмосковья на этот учебный год. Уже идет приемная кампания.

    Подмосковные колледжи выделили 19,5 тысячи бюджетных мест | Изображение 1

    Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина. По ее словам, прием документов продлится до 10–15 августа.

    Крайний день зависит от специальности. По направлениям со вступительными испытаниями прием завершится к 10 августа.

    Заявления успели подать уже около 20 тысяч абитуриентов

    Ирина Каклюгина.

    Можно воспользоваться онлайн-подачей документов. Сделать это поможет областной портал госуслуг.

    «Это легко и быстро, а главное — безопасно. Узнать перечень необходимых документов можно на сайте каждого колледжа или техникума, в разделе „Абитуриенту“», — добавила Ирина Каклюгина.

    Она подчеркнула, что есть портал для абитуриентов «Учись и работай в Подмосковье». Это площадка для всех желающих получить образование в колледжах и вузах региона. Подать документы можно по ссылке.