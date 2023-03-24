Подмосковье 24 марта 2023, 10:37 Колледжи Подмосковья подготовят специалистов по импортозамещению

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Колледжи Подмосковья будут подготавливать специалистов для импортозамещающего производства. Для этого инвесторы и образовательные организации подписали соглашения, в рамках которых колледжи обучат ребят по необходимым направлениям.

В Павловском Посаде состоялся круглый стол «Открытый диалог с бизнесом». Встреча прошла при поддержке центра «Мой бизнес». В ее рамках обсудили вопросы взаимодействия предприятий и образовательных организаций. Кроме того, подмосковные производства поделились первыми результатами проекта.

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«В Подмосковье продолжается реализация проекта „Кадры для импортозамещения“. Сегодня к нему присоединились такие компании, как „Кроношпан“, „Оранжевый джин“, „РТК-Электро-М“ и „Эфесто“, — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Она также подчеркнула, что ранее вступившие в проект компании «СПК-Регион» и машиностроительный завод «Тонар» расширили свое участие, подписав соглашения с новыми образовательными учреждениями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что за четыре года в Подмосковье реализуют 130 проектов импортозамещения. Таким образом, жители получат около 12 тысяч рабочих мест.

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