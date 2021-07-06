Колясочную вместо мусоропровода выбрали 13 тысяч жителей Подмосковья

Жители многоквартирных домов Подмосковья самостоятельно решали нужен ли им мусоропровод или это помещение можно использовать для хранения детских колясок, велосипедов или лыж. Такое голосование прошло на портале «Добродел». За ликвидацию источника антисанитарии проголосовали 13 тысяч жителей. Об этом в эфире «360» рассказал вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Он отметил, что руководство региона предоставило жителям выбор между мусоропроводом и колясочной, в которую после ремонта может превратиться отремонтированное помещение

«Для нас технологически правильнее было бы вообще заварить и вырезать мусоропроводы. Этого архаизма нет практически нигде в мире. Но понимая, что особенно пожилым людям тяжело доходить до контейнерных площадок, мы оставили тему мусоропроводов на выбор самих жителей», — рассказал вице-губернатор.

Хромушин отметил, что после подведения окончательных итогов составят списки домов, где мусоропроводы ликвидируют, а на их месте появятся помещения для хранения детских колясок и лыж.

В подмосковных новостройках мусоропроводов не будет. Они не предусмотрены новыми стандартами жилищного строительства, которые утвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На первом этаже на месте, где мог стоять контейнер с мусором появится помещения для хранения детских колясок и велосипедов. Вход в подъезды сделают без ступенек для удобства маломобильных жителей и родителей с колясками.