Подмосковье 07 февраля 2023, 11:23 Количество жалоб на снег и наледь снизилось в Подмосковье на 30% за неделю

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Снег и наледь на дорогах — одна из самых частых жалоб в зимний период в Подмосковье. По данным Главного управления содержания территорий, их число снизилось за неделю на 30%.

По словам главы ведомства Светланы Аиповой, снег и наледь по-прежнему остались в топе жалоб в регионе, однако за неделю их стало заметно меньше.

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«Инспекторы ГУСТ и коммунальные предприятия продолжат работу в этом направлении. Задача, очистить от наледи все общественные и дворовые территории», — отметила она.

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Министр добавила, что коммунальные организации продолжат поддерживать такую динамику и будут усиленно работать над обеспечением комфорта жителей региона.

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